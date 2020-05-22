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23 мая, 2020
 
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"Хоть наголо побрей – красавица". Ефросинина показала, как выглядит с челкой

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, во время карантина она избавилась от длинных ногтей и теперь намеревается изменить прическу.

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Ефросинина: Душа просит перемен
Ефросинина: Душа просит перемен
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram коллаж, составленный из двух фото – на одном снимке она запечатлена без челки, а на втором с челкой.

"Стриганула ногти на карантине – теперь тащусь от своего натурального вида рук, но душа просит перемен. Стричь Марийке челку? Ну скажите, что "да"?" – обратилась за советом к подписчицам телеведущая.

Мнения фолловеров разделились.

"Думаю, Марийку хоть наголо побрей, все равно красавица", – пишут подписчики в комментариях. 

"Нет!" – выступила против перемен во внешности тренер Анита Луценко. 

"Да", – высказалась в пользу челки актриса Ирина Сопонару. 

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Теги: Украина, карантин, телеведущая, Маша Ефросинина
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