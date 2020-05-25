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25 мая, 2020
 
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"Главное, детей красивых сделал". Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, то, что ее раньше раздражало, теперь кажется невинным недоразумением.

Ефросинина: Мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет
Ефросинина: Мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что с возрастом перестала раздражаться из-за неудачных снимков, сделанных ее мужем Тимуром Хромаевым. 

"Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями. Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда же, это так мило", – написала Ефросинина, которой 25 мая исполнился 41 год.

"Главное, детей красивых сделал", – написал телеведущий Андрей Бедняков, поздравив коллегу с праздником. 

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Телеведущая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.

Теги: Украина, телеведущая, Тимур Хромаев, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина
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