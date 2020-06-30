"Очень сексуально. Ни капли пошлости. Восторг!" Ефросинина показала, как позирует перед камерой

Украинская телеведущая Маша Ефросинина восхитила соцсети роликом с бекстейджа фотосессии.

Ефросинина: Хорошая музыка – это как хороший секс Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram разместила видео, показав, как позирует перед камерой во время фотосессии.

"Хорошая музыка – это как хороший секс", – подписала ролик телеведущая.

"Очень красиво, женственно, нежно и сексуально. Ни капли пошлости. Маша, восторг!" – оценили работу Ефросининой перед камерой фолловеры.

"Это дар – уметь себя вести перед фотообъективом", – заметили подписчики телеведущей.

В качестве телеведущей Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.