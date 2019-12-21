На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник отпраздновал 50-летие в Лондоне. Гостей развлекали российские звезды.

На дне рождения одесского бизнесмена Владимира Галантерника пели российские исполнители Земфира и Артур Пирожков, а также группа "Мумий Тролль".

Вечеринка состоялась 19 декабря в Лондоне. Гости, которые были на ней, выкладывают фото и видео в Instagram, но не уточняют, что это был за праздник. Издание "ТаблоID" выяснило, что Галантерник отмечал 50-летие.

Видео выступления Земфиры на вечеринке разместил в Instagram медиаменеджер, вице-президент по региональному развитию телеканала Euronews Валид Арфуш. В зале среди гостей в это время присутствовал шоумен Артур Пирожков.

Лайф-коуч Лианна Мацийчук опубликовала в Instagram Stories видео выступления группы "Мумий Тролль" на этом же мероприятии.

Скриншот: liannamatsiychuk / Instagram



Еще одна участницам вечеринки, Екатерина ­Камболина, выложила в Instagram Stories видео выступления Артура Пирожкова, а также указала место проведения мероприятия – отель Mandarin Oriental Hyde Park London.

Скриншот: ekambolina / Instagram



Судя по опубликованным фотографиям, на вечеринке был дресс-код Black Tie Optional – гости преимущественно пришли в строгих черных костюмах.

Камболина опубликовала в Instagram снимок четырех участниц вечеринки – все в черных пиджаках. "С днем рождения, Вова!" – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday Vova!!! Публикация от Ekaterina Kambolin (@ekambolina) 20 Дек 2019 в 9:02 PST

Была на вечеринке и бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко, которая сейчас замужем за российским бизнесменом (его имя она скрывает).

Ющенко опубликовала в Instagram фото в брючном костюме, а также выложила в Stories снимок праздничных тарелок. На них написано "Enjoy my fucking birthday. Вова" ("Наслаждайся моим чертовым днем рождения. Вова").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u) 19 Дек 2019 в 2:27 PST

Скриншот: liza_u / Instagram



Супруга Галантерника, дизайнер Наташа Зинько опубликовала в Instagram Stories только несколько видео с дня рождения – в основном своих ног. Зинько для вечеринки выбрала колготки в сетку с большими дырами.

Скриншот: natashazinko / Instagram



Галантерник – состоятельный бизнесмен из Одессы, СМИ иногда называют его "хозяином Одессы". В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн он занял 30-е место, его ключевой актив – одесская недвижимость.

Журналисты НВ выяснили, что Галантерник, вероятно, контролирует одесский рынок "Привоз", частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха "Аркадия Сити" (официально все эти активы оформлены на других людей или иностранные фирмы).

Галантерник живет в Лондоне и ведет непубличный образ жизни – в интернете есть всего несколько его фотографий. Изданию "ГОРДОН" не удалось обнаружить бизнесмена на снимках, которые гости его дня рождения публиковали в соцсетях.