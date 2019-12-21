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21 декабря, 2019
 
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На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник отпраздновал 50-летие в Лондоне. Гостей развлекали российские звезды.

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Земфира развлекала публику на дне рождения Галантерника
Земфира развлекала публику на дне рождения Галантерника
Фото: Zemfira / Facebook

На дне рождения одесского бизнесмена Владимира Галантерника пели российские исполнители Земфира и Артур Пирожков, а также группа "Мумий Тролль". 

Вечеринка состоялась 19 декабря в Лондоне. Гости, которые были на ней, выкладывают фото и видео в Instagram, но не уточняют, что это был за праздник. Издание "ТаблоID" выяснило, что Галантерник отмечал 50-летие. 

Видео выступления Земфиры на вечеринке разместил в Instagram медиаменеджер, вице-президент по региональному развитию телеканала Euronews Валид Арфуш. В зале среди гостей в это время присутствовал шоумен Артур Пирожков.

Лайф-коуч Лианна Мацийчук опубликовала в Instagram Stories видео выступления группы "Мумий Тролль" на этом же мероприятии.

Скриншот: liannamatsiychuk / Instagram
Скриншот: liannamatsiychuk / Instagram

Еще одна участницам вечеринки, Екатерина ­Камболина, выложила в Instagram Stories видео выступления Артура Пирожкова, а также указала место проведения мероприятия – отель Mandarin Oriental Hyde Park London.

Скриншот: ekambolina / Instagram
Скриншот: ekambolina / Instagram

Судя по опубликованным фотографиям, на вечеринке был дресс-код Black Tie Optional – гости преимущественно пришли в строгих черных костюмах. 

Камболина опубликовала в Instagram снимок четырех участниц вечеринки – все в черных пиджаках. "С днем рождения, Вова!" – подписала она фото. 

Была на вечеринке и бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко, которая сейчас замужем за российским бизнесменом (его имя она скрывает).

Ющенко опубликовала в Instagram фото в брючном костюме, а также выложила в Stories снимок праздничных тарелок. На них написано "Enjoy my fucking birthday. Вова" ("Наслаждайся моим чертовым днем рождения. Вова").

Скриншот: liza_u / Instagram
Скриншот: liza_u / Instagram

Супруга Галантерника, дизайнер Наташа Зинько опубликовала в Instagram Stories только несколько видео с дня рождения – в основном своих ног. Зинько для вечеринки выбрала колготки в сетку с большими дырами.

Скриншот: natashazinko / Instagram
 Скриншот: natashazinko / Instagram

Галантерник – состоятельный бизнесмен из Одессы, СМИ иногда называют его "хозяином Одессы". В рейтинге самых богатых украинцев за 2019 год, составленном журналом НВ, с состоянием $178 млн он занял 30-е место, его ключевой актив – одесская недвижимость. 

Журналисты НВ выяснили, что Галантерник, вероятно, контролирует одесский рынок "Привоз", частично или полностью владеет торговым центром City Center и зоной отдыха "Аркадия Сити" (официально все эти активы оформлены на других людей или иностранные фирмы). 

Галантерник живет в Лондоне и ведет непубличный образ жизни – в интернете есть всего несколько его фотографий. Изданию "ГОРДОН" не удалось обнаружить бизнесмена на снимках, которые гости его дня рождения публиковали в соцсетях. 

Теги: Валид Арфуш, Артур Пирожков, Мумий Тролль, Владимир Галантерник, Елизавета Ющенко, Наташа Зинько
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