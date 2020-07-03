Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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"Я требую наказания этих подонков!" Ефросинина заявила, что не позволит насильникам Погребицкой избежать наказания

Украинская телеведущая Маша Ефросинина встретилась с 26-летней Нелей Погребицкой, которая в ночь на 24 мая стала жертвой изнасилования двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции. По словам Ефросининой, она намерена освещать детали судебного процесса над Николаемом Кузивым и Сергеем Сулимой, чтобы им не удалось "замять процесс".

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Ефросинина: Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами
Ефросинина: Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами
Фото: Александр Порубаймых / Facebook

Украинская телеведущая Маша Ефросинина намерена предать огласке детали судебного процесса по делу об изнасиловании 26-летней Нели Погребицкой двумя сотрудниками Кагарлыкского отдела полиции. Об этом она заявила на своей странице в Facebook, опубликовав фото с потерпевшей. 

"Что чувствует женщина, когда ее жестоко насилуют на протяжении семи часов? На этот вопрос вам может ответить Неля Погребицкая", – подписала она снимок.

По словам Ефросининой, профильные специалисты до сих пор не провели медицинский осмотр потерпевшей, опасаясь "связываться с полицией". 

"Предыдущий государственный адвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где ее называли шлюхой, самой спровоцировавшей изнасилование", – заявила телеведущая. 

Она отметила, что сейчас делом Погребицкой занимается частный адвокат, а сама Ефросинина намерена помочь потерпевшей пройти медицинское обследование.

"Но есть одно "но". Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков! И всем, кто попытается замять это дело,  заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!" – подытожила Ефросинина.

https://www.facebook.com/masha.efrosinina.9/posts/3246168178824355

В Украине 25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. 

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима. 

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Правоохранители также избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал для них меру пресечения – экс-полицейских взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Теги: Украина, полиция, СИЗО, изнасилование, скандал, уголовное производство, Маша Ефросинина, Кагарлык
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