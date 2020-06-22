Апелляционный суд оставил полицейских из Кагарлыка под стражей

Защита бывших сотрудников Нацполиции Николая Кузива и Сергея Сулимы, подозреваемых в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий, просила изменить им меру пресечения на домашний арест. Суд отказал в ходатайстве.

Апелляционный суд Киева 22 июня оставил под стражей экс-полицейских из Кагарлыкского отдела полиции Киевской области. Об этом сообщило "Громадське радіо".

Адвокаты Николая Кузива и Сергея Сулимы, подозреваемых в соучастии в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий, просили суд отпустить их под домашний арест. Однако постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за карантинных ограничений, перед началом слушаний суд проверяли после анонимного звонка о заминировании.

Как информирует "Громадське радіо", интересы потерпевшей теперь вместо Евгения Мельниченко представляет Елена Сотник, депутат Верховной Рады VIII созыва от "Самопомочі".

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.