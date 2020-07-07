"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, продление статуса почетного посла ООН в области народонаселения, в котором она пребывает с 2018 года, является для нее честью.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила о продлении полученного два года назад статуса почетного посла ООН в области народонаселения до 2022 года. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я не знаю, что для меня сегодня является большей честью, – то, что два года назад я получила статус почетного посла ООН в области народонаселения, или то, что его продлили еще на два года!" – написала она.

"Крутая ты, Маша", – поздравила телеведущую певица Оля Полякова.

По словам Ефросининой, одним из ее достижений в этом статусе является то, что в Украине начали предавать огласке факты домашнего насилия над женщинами и детьми.

В качестве телеведущей Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.