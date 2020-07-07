"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила о продлении полученного два года назад статуса почетного посла ООН в области народонаселения до 2022 года. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я не знаю, что для меня сегодня является большей честью, – то, что два года назад я получила статус почетного посла ООН в области народонаселения, или то, что его продлили еще на два года!" – написала она.
"Крутая ты, Маша", – поздравила телеведущую певица Оля Полякова.
По словам Ефросининой, одним из ее достижений в этом статусе является то, что в Украине начали предавать огласке факты домашнего насилия над женщинами и детьми.
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То, что два года назад я получила статус Поче * тного Посла ООН в области народонаселения, или то, что его продлили еще * на два года!!! Все мои чувства изложены в этом видео. Там также подробно обо всеи * работе,проделаннои * нами с @_unfpa_ukraine_ !! Спасибо всем, кто поддерживает столь не глянцевую и не привлекательную для широких масс тему; всем, кто меняет свои взгляды на более прогрессивные; и всем, кто разделяет мои моральные ориентиры! #ВашаМаша #женщиныспасутмир #дальшебольше
В качестве телеведущей Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.