"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына

Украинская певица Tayanna, которая не стесняется ходить перед семилетним сыном Даниэлем без одежды, разместила в сети его снимок. По словам артистки, за лето Даниэль заметно повзрослел.

Украинская артистка Tayanna на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлен ее семилетний сын Даниэль.

"Ох, как дети быстро растут. Мне кажется, летом особенно. Мой такой уже взрослый", – подписала она фото.

"Такой взрослый и ты перед ним голой ходишь? Или уже нет?" – отреагировали на фото фолловеры, вероятно, подразумевая недавнее признание певицы в том, что она не стесняется появляться перед сыном без одежды.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене"

В 2013 году певица впервые стала мамой. Отец ее ребенка – продюсер Егор Глеб. После расставания с ним певица воспитывает сына одна.

В интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", певица призналась, что в настоящее время встречается с мужчиной, который делал ей ремонт в квартире.