"Лежать на пляже и ничего не делать – не для меня". Tayanna показала свои занятия рафтингом

Украинская певица Tayanna показала, как прошли ее выходные на природе.

Украинская певица Tayanna рассказала в Instagram о своем новом увлечении – рафтинге.

"Коротко об уикенде. Очень люблю активно отдыхать. Лежать на пляже и ничего не делать – не для меня. Этим летом открыла для себя рафтинг – это любовь. Всем советую", – написала певица.

Рафтинг – это спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам надувных судах.

На одном из снимков Tayanna запечатлена со своим сыном Даниэлем (2013). Его отец – продюсер Егор Глеб.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".