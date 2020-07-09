"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"

Украинская певица Tayanna спустя три года вспомнила свое поражение в финале национального отбора на "Евровидение 2017".

Tayanna: Я постоянно учусь на своих ошибках Фото: TAYANNA / Facebook

Украинская певица Tayanna жалеет, что ей не удалось занять первое место в национальном отборе на "Евровидение 2017". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня в архиве случайно нашла уникальную запись репетиции [выступления во время национального отбора на] "Евровидение". Как жаль, что мне не удалось так же чисто и нежно спеть во время прямого эфира. Кто знает, возможно, была бы победа", – написала певица.

Она подчеркнула, что эта ситуация стала для нее уроком.

"Я постоянно учусь на своих ошибках, каждый день настраиваю себя на позитив, стараюсь не волноваться и верить в себя", – подытожила она.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

В 2017 году певица принимала участие в нацотборе на "Евровидение" с песней I Love You, заняв второе место. Получив максимальное количество баллов от жюри, Tayanna заняла третье место по количество голосов от зрителей. В итоге Украину на песенном конкурсе в 2017 году представляла группа O.Torvald.

Спустя год певица еще раз подала заявку на участие в нацотборе, выступив с песней "Леля", и снова заняла второе место.

В 2019 году Tayanna отказалась принимать участие в нацотборе.