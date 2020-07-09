Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"

Украинская певица Tayanna спустя три года вспомнила свое поражение в финале национального отбора на "Евровидение 2017".

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Tayanna: Я постоянно учусь на своих ошибках
Tayanna: Я постоянно учусь на своих ошибках
Фото: TAYANNA / Facebook

Украинская певица Tayanna жалеет, что ей не удалось занять первое место в национальном отборе на "Евровидение 2017". Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

"Сегодня в архиве случайно нашла уникальную запись репетиции [выступления во время национального отбора на] "Евровидение". Как жаль, что мне не удалось так же чисто и нежно спеть во время прямого эфира. Кто знает, возможно, была бы победа", – написала певица.

Она подчеркнула, что эта ситуация стала для нее уроком.

"Я постоянно учусь на своих ошибках, каждый день настраиваю себя на позитив, стараюсь не волноваться и верить в себя", – подытожила она. 

https://www.facebook.com/tayannaofficial/videos/3070771039710311/

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

В 2017 году певица принимала участие в нацотборе на "Евровидение" с песней I Love You, заняв второе место. Получив максимальное количество баллов от жюри, Tayanna заняла третье место по количество голосов от зрителей. В итоге Украину на песенном конкурсе в 2017 году представляла группа O.Torvald. 

Спустя год певица еще раз подала заявку на участие в нацотборе, выступив с песней "Леля", и снова заняла второе место. 

В 2019 году Tayanna отказалась принимать участие в нацотборе.

Теги: Украина, O.Torvald, Евровидение 2017, певица, Tayanna
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