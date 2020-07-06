  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном

По словам украинской певицы Tayanna, ее новый избранник занимается ремонтами и, в отличие от отца ее сына Даниэля Егора Глеба, не связан с шоу-бизнесом.

Украинская певица Tayanna познакомилась с новым возлюбленным в собственной квартире – мужчина делал у нее ремонт. Об этом певица рассказала в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"Мое сердце занято. У меня есть мужчина, мы встречаемся", – рассказала певица, комментируя личную жизнь после расставания с Егором Глебом, от которого у нее есть сын Даниэль.

Tayanna подчеркнула, что ее новый избранник не является представителем шоу-бизнеса.

"Это простой мужчина. Он мне помог делать ремонт в квартире. Мы познакомились, и у нас завязались отношения", – подчеркнула она.

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Видео: Світське життя / YouTube

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

В отношениях с продюсером Егором Глебом в 2013 году у певицы родился сын Даниэль.

В интервью журналу "Караван" Tayanna рассказала, что экс-супруг был младше нее на восемь лет. "Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась", – сказала певица.