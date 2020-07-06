Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2020
 
Новости

"Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном

По словам украинской певицы Tayanna, ее новый избранник занимается ремонтами и, в отличие от отца ее сына Даниэля Егора Глеба, не связан с шоу-бизнесом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Tayanna: Мое сердце занято
Tayanna: Мое сердце занято
Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna познакомилась с новым возлюбленным в собственной квартире – мужчина делал у нее ремонт. Об этом певица рассказала в интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"Мое сердце занято. У меня есть мужчина, мы встречаемся", – рассказала певица, комментируя личную жизнь после расставания с Егором Глебом, от которого у нее есть сын Даниэль.

Tayanna подчеркнула, что ее новый избранник не является представителем шоу-бизнеса.

"Это простой мужчина. Он мне помог делать ремонт в квартире. Мы познакомились, и у нас завязались отношения", – подчеркнула она.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

В отношениях с продюсером Егором Глебом в 2013 году у певицы родился сын Даниэль.

В интервью журналу "Караван" Tayanna рассказала, что экс-супруг был младше нее на восемь лет. "Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась", – сказала певица.

Теги: Украина, любовь, певица, Tayanna, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кравчук: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине
Кравчук: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине
  Иноземцев: Крым и Донбасс нужно возвращать, они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, в которой сегодня оказалась Россия
  Иноземцев: Крым и Донбасс нужно возвращать, они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, в которой сегодня оказалась Россия
Алеся БАЦМАН
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента Кравчук
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Встряхни их!". Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!". Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Семь советов родителям от Илона Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Илона Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
"Влюбленные, домашние". Собчак обнародовала бытовое фото с мужем
"Влюбленные, домашние". Собчак обнародовала бытовое фото с мужем
"Тут нигде от себя не спрячешься". Сын Ефремова уехал на Алтай
"Тут нигде от себя не спрячешься". Сын Ефремова уехал на Алтай
Голая Кэмпбелл устроила фотосессию в метро
Голая Кэмпбелл устроила фотосессию в метро
"Кажется, наш мальчик из джунглей". Тодоренко показала, как сын общается с дикими животными
"Кажется, наш мальчик из джунглей". Тодоренко показала, как сын общается с дикими животными
Джулия Робертс показала мужа-кинооператора в годовщину свадьбы
Джулия Робертс показала мужа-кинооператора в годовщину свадьбы
"Красивая женщина, но наряд проститутки". Maruv для фото расставила ноги
"Красивая женщина, но наряд проститутки". Maruv для фото расставила ноги
Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею
Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Мне говорили, что я жирная". Седокова призналась, что делала липосакцию
"Мне говорили, что я жирная". Седокова призналась, что делала липосакцию
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS