Tayanna во время карантина начала учить китайский язык

Украинская певица Tayanna во время карантина приступила к изучению китайского языка. Об этом она рассказала в интервью изданию Viva!.
"У меня наконец-то появилось время для изучения китайского языка. А самое главное, появилась возможность полноценно уделить время сыну Даниэлю", – рассказала певица.
Tayanna подчеркнула, что длительная вынужденная пауза помогла людям заметить, как все быстро меняется в окружающем мире.
Tayanna родилась 29 сентября 1984 года в Черновцах. Она старший ребенок в многодетной семье. У певицы есть младшие братья Михаил, Богдан и Тарас.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".
Отец Даниэля – продюсер Егор Глеб, по словам певицы, видится со своим сыном "раз в полгода".
В интервью журналу "Караван" Tayanna рассказала, что экс-супруг был младше нее на восемь лет. "Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась", – сказала певица.