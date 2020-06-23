Tayanna во время карантина начала учить китайский язык

По словам украинской певицы Tayanna, карантин позволил многим людям обратить внимание на то, как быстро меняется окружающий мир.

Tayanna во время карантина смогла полноценно уделить время сыну Даниэлю Фото: TAYANNA / Facebook

Украинская певица Tayanna во время карантина приступила к изучению китайского языка. Об этом она рассказала в интервью изданию Viva!.

"У меня наконец-то появилось время для изучения китайского языка. А самое главное, появилась возможность полноценно уделить время сыну Даниэлю", – рассказала певица.

Tayanna подчеркнула, что длительная вынужденная пауза помогла людям заметить, как все быстро меняется в окружающем мире.

Tayanna родилась 29 сентября 1984 года в Черновцах. Она старший ребенок в многодетной семье. У певицы есть младшие братья Михаил, Богдан и Тарас.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

Отец Даниэля – продюсер Егор Глеб, по словам певицы, видится со своим сыном "раз в полгода".

В интервью журналу "Караван" Tayanna рассказала, что экс-супруг был младше нее на восемь лет. "Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась", – сказала певица.