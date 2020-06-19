"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети

Украинская певица Tayanna на своей странице в Instagram обнародовала фото в блестящем платье с прозрачной вставкой на груди и бахромой в зоне сосков.
"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Попросту говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям. На этот раз мои новые образы создавал невероятный Иван Фролов. Надеюсь, они вас вдохновят так же, как и меня, и вам захочется встретить это лето с легкостью и любовью", – написала певица.
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Кожного разу, коли виходять нові пісні ми намагаємось створити атмосферу на сцені, змінюючи образ і стиль. Просто кажучи, віддаємось вібраціям і емоціям. Цього разу моі * нові образи створював неи * мовірнии * @ivfrolov. Сподіваюсь, вони Вас надихнуть так само, як і мене, і вам захочеться зустріти це літо з легкістю і любов’ю * дякую @ivfrolov за тонке відчуття...
"Ужасный наряд", – заявила svitlana__mukha.
"Мне ничего не понравилось, Таня на этих фото выглядит ужасно. Я тоже подумала, как уже писали, что это фото из 90-х", – отметила giannadruganova.
"Это ужасно!!! Как в таком можно выходить на сцену?! Что будет дальше? Совсем голые?" – спросила i_am_juls_.
"Прекрасна, как праздник! Брызги шампанского", – написал продюсер Алан Бадоев.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".