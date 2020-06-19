"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети

Украинская певица Tayanna показала свой новый концертный образ с голой грудью.

Tayanna: Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna на своей странице в Instagram обнародовала фото в блестящем платье с прозрачной вставкой на груди и бахромой в зоне сосков.

"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Попросту говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям. На этот раз мои новые образы создавал невероятный Иван Фролов. Надеюсь, они вас вдохновят так же, как и меня, и вам захочется встретить это лето с легкостью и любовью", – написала певица.

"Ужасный наряд", – заявила svitlana__mukha.

"Мне ничего не понравилось, Таня на этих фото выглядит ужасно. Я тоже подумала, как уже писали, что это фото из 90-х", – отметила giannadruganova.

"Это ужасно!!! Как в таком можно выходить на сцену?! Что будет дальше? Совсем голые?" – спросила i_am_juls_.

"Прекрасна, как праздник! Брызги шампанского", – написал продюсер Алан Бадоев.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".