Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
19 июня, 2020
 
Новости

"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети

Украинская певица Tayanna показала свой новый концертный образ с голой грудью.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tayanna: Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль
Tayanna: Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль
Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna на своей странице в Instagram обнародовала фото в блестящем платье с прозрачной вставкой на груди и бахромой в зоне сосков.

"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Попросту говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям. На этот раз мои новые образы создавал невероятный Иван Фролов. Надеюсь, они вас вдохновят так же, как и меня, и вам захочется встретить это лето с легкостью и любовью", – написала певица.

"Ужасный наряд", – заявила svitlana__mukha.

"Мне ничего не понравилось, Таня на этих фото выглядит ужасно. Я тоже подумала, как уже писали, что это фото из 90-х", – отметила giannadruganova.

"Это ужасно!!! Как в таком можно выходить на сцену?! Что будет дальше? Совсем голые?" – спросила i_am_juls_.

"Прекрасна, как праздник! Брызги шампанского", – написал продюсер Алан Бадоев.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".

Теги: платье, Алан Бадоев, Татьяна Решетняк, певица, Tayanna, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
Алеся БАЦМАН
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS