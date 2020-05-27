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27 мая, 2020
 
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"Горячая штучка". Агилера в халате засветила грудь

Американская певица Кристина Агилера поделилась домашними снимками, сделанными на балконе.

Агилера: Сохраняйте уют и спокойствие
Агилера: Сохраняйте уют и спокойствие
Фото: xtina / Instagram

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram два снимка в махровом белом халате.

"Сохраняйте уют и спокойствие", – написала она.

Певица позирует, стоя на балконе.

"Горячая штучка", – отметил пользователь aromantipit.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН. 

Теги: Кристина Агилера, певица, грудь
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