"Горячая штучка". Агилера в халате засветила грудь

Американская певица Кристина Агилера поделилась домашними снимками, сделанными на балконе.

39-летняя американская певица Кристина Агилера разместила на своей странице в Instagram два снимка в махровом белом халате.

"Сохраняйте уют и спокойствие", – написала она.

Певица позирует, стоя на балконе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stay cozy & calm * Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 25 Май 2020 в 11:14 PDT

"Горячая штучка", – отметил пользователь aromantipit.

Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.