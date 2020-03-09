Loyal Brave True. Агилера записала саундтрек к ленте "Мулан". Видео
Американская певица Кристина Агилера записала песню Loyal Brave True. Ролик разместили на канале Disney Music VEVO в YouTube. Композиция является саундтреком к фильму "Мулан". Лента представляет собой адаптацию одноименного мультфильма 1998 года. По сюжету после того как император Китая издает указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, девушка Фа Мулан отправляется вместо своего больного отца. Мировая премьера фильма запланирована на 27 марта 2020 года.
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