Fall On Me. Вышел клип Агилеры и A Great Big World. Видео
Американская певица Кристина Агилера и музыканты дуэта A Great Big World презентовали клип на совместную композицию Fall On Me. Видео разместили на YouTube-канале Агилеры. Это кавер-версия песни итальянского певца Андреа Бочелли. Режиссер клипа – Se Oh. В ролике музыканты A Great Big World предстают на фоне заснеженных деревьев и за роялем, покрытым снегом. Агилера появляется в белом платье среди цветущих деревьев. Крупным планом показано, как распускаются подснежники и цветы плодовых деревьев. В финале заснеженный лес оказывается зеленым и цветущим.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.