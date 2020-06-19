"Жіноча cила". Tayanna в свитере и трусах снялась в новом клипе. Видео
Украинская певица Tayanna на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео (видеозарисовку) на трек "Жіноча cила". В ролике певица предстала в трикотажном свитере с ассиметричным подолом и белых трусах. "Девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось разделить с вами эмоцию счастья, беззаботности и веру в светлое будущее", – рассказала Tayanna. "Жіноча cила" – это лид-сингл из будущего альбома певицы, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки является сама Tayanna.
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