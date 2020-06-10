"Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
Российский певец Миша Марвин, брат украинской певицы Tayanna, презентовал клип на песню "Французский поцелуй". Видео разместили на YouTube-канале певицы Hanna, с которой был записан трек. В ролике исполнители играют на бильярде, проводят время на пляже и в полуголом виде лежат в постели, а также танцуют на пляже и в баре. В финале оказывается, что отношения пары, показанные в клипе, уже в прошлом. Режиссер – Катя Як.
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