"Не надо быть сильной". Брат певицы Tayanna Миша Марвин выпустил новую песню. Аудио
Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин, родной брат певицы Tayanna, на своем YouTube-канале презентовал песню "Не надо быть сильной". Трек он сопроводил снимком, на котором запечатлен обнимающим девушку. "Не надо быть сильной – сильным буду я", – поется в припеве. Композиция, опубликованная в YouTube, имеет возрастное ограничение "12+".
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