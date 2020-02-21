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"Не надо быть сильной". Брат певицы Tayanna Миша Марвин выпустил новую песню. Аудио

Строящий карьеру в РФ украинский певец Миша Марвин, родной брат певицы Tayanna, на своем YouTube-канале презентовал песню "Не надо быть сильной". Трек он сопроводил снимком, на котором запечатлен обнимающим девушку. "Не надо быть сильной – сильным буду я", – поется в припеве. Композиция, опубликованная в YouTube, имеет возрастное ограничение "12+".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Миша Марвин: Не надо быть сильной сильным буду я
Миша Марвин: Не надо быть сильной – сильным буду я
Фото: Миша Марвин / Facebook
видео

Аудио: Миша Марвин / YouTube
Теги: аудио, Tayanna, Миша Марвин
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