"Я закохався". Седокова и Марвин спели песню на русском и украинском языках. Видео
На канале BlackStarTV в YouTube опубликовали клип на трек "Я закохався" строящих карьеру в РФ украинцев Анны Седоковой и Миши Марвина. В ролике Седокова в золотом платье с глубокими разрезами играет на рояле, с покрытыми черной повязкой глазами. Марвин снимает повязку с лица Седоковой и занимает ее место за роялем. Трек певцы исполняют на русском и украинском языках.
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