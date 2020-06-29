  "Жіноча сила". Tayanna выпустила мини-альбом. Аудио

Украинская певица Tayanna презентовала альбом из пяти песен.

Украинская певица Tayanna выпустила мини-альбом "Жіноча сила". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Только что состоялся релиз на всех цифровых площадках, поэтому наслаждайтесь и пишите ваши впечатления", – написала певица.

Заглавную песню альбома Tayanna разместила в YouTube, сопроводив трек собственным снимком в розовой блузе и черных трусах.

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Видео: TAYANNA / YouTube

Весь альбом Tayanna "Жіноча сила" можно прослушать на аккаунте певицы на сервисе Apple Music. Пластинка включает пять песен общей длительностью звучания 18 минут.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".