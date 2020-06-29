  "Жіноча сила". Tayanna выпустила мини-альбом. Аудио

Украинская певица Tayanna выпустила мини-альбом "Жіноча сила". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Только что состоялся релиз на всех цифровых площадках, поэтому наслаждайтесь и пишите ваши впечатления", – написала певица.
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По секрету скажу * Ті, хто зараз не сплять, можуть послухати всі треки з альбому «Жіноча сила» і додати і * х собі в плеи * лист. Щои * но відбувся реліз на всіх цифрових маи * данчиках, тому насолоджуи * тесь і пишіть ваші враження. Посилання залишила у Stories! А зранку заходьте на YouTube, на вас чекатиме нове відео. * #TAYANNA #ЖіночаСила #новии * альбом #даєтобікрила * #SecretServiceEA #BADOEV2020
Заглавную песню альбома Tayanna разместила в YouTube, сопроводив трек собственным снимком в розовой блузе и черных трусах.
Весь альбом Tayanna "Жіноча сила" можно прослушать на аккаунте певицы на сервисе Apple Music. Пластинка включает пять песен общей длительностью звучания 18 минут.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".