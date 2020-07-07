Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала

Украинская певица Tayanna приняла участие в эротической фотосессии для мужского глянца XXL. На одном из снимков певица позирует без одежды, удерживая между ног цветок белого цвета.
Также артистка позировала перед камерой в полураспахнутой одежде, обнажающей бедра и живот.
"Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир", – прокомментировала фотосессию певица на своей странице в Instagram.
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Сьогодні як ніколи жінка повинна вміти відчувати свою красу. Нашіи * волі, енергіі * та маи * стерності підвладне все, ми проектуємо красу навколо - ніжністю змінюємо світ. Звісно, потрібно працювати над своі * м внутрішнім і зовнішнім станом, щоб бути прикладом своі * м дітям, своі * м шанувальникам і навіть тим, хто не любить тебе. Я, як і багато жінок, щодня вибудовую своє життя, стаю сильнішою і відкритішою. * DIGITAL COVER SUMMER 2020 TAYANNA XXL UKRAINE * Producer of shooting: @qqqv Photo: @karginaki Art director: @helengadjilova Style: @aniahoncharova, @daria_shynder Make-up artist: @natastrilchuk Hair artist: @qqqv * Look: @theicon * Management: @secretservice_ea Magazine: @xxl_ukraine * #TAYANNA #ЖіночаСила * #XXL_Ukraine #SecretServiceEA #BADOEV2020
Участие Tayanna в откровенной фотосессии для мужского журнала – не первый опыт работы певицы обнаженной перед камерой. Ранее она снималась без одежды в клипе "Кричу". В клипе на песню "Шкода" певицу раздевает мужчина.
В 2018 году Tayanna в нижнем белье снялась для украинского журнала Pink.
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".