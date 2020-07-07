Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала

Певица Tayanna украсила обложку украинского мужского журнала XXL, представ в кадре в нескольких образах.

Украинская певица Tayanna приняла участие в эротической фотосессии для мужского глянца XXL. На одном из снимков певица позирует без одежды, удерживая между ног цветок белого цвета.

Фото: xxl.ua



Также артистка позировала перед камерой в полураспахнутой одежде, обнажающей бедра и живот.

"Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Нам, женщинам, подвластно проецировать красоту вокруг. Нежностью менять мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свой мир", – прокомментировала фотосессию певица на своей странице в Instagram.

Участие Tayanna в откровенной фотосессии для мужского журнала – не первый опыт работы певицы обнаженной перед камерой. Ранее она снималась без одежды в клипе "Кричу". В клипе на песню "Шкода" певицу раздевает мужчина.

В 2018 году Tayanna в нижнем белье снялась для украинского журнала Pink.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".