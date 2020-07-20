Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает

По словам украинской певицы Tayanna, ее семилетний сын Даниэль часто видит маму обнаженной.

Украинская артистка Tayanna не стесняется появляться перед своим семилетним сыном Даниэлем без одежды. Об этом певица рассказала во время онлайн-интервью Instagram-странице X-Mothers.

Комментируя свою фотосессию в обнаженном виде для мужского издания XXL, Tayanna заявила, что ее сын часто видит ее дома без одежды.

"Мы дома с сыном ходим голые. Мы спим голые, он привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения. Он уже все видел, все знает", – поделилась певица.

Она подчеркнула, что может после сна пойти обнаженной в ванную, не стесняясь присутствия сына.

"Мы пришли в этот мир голыми. В ходе эволюции придумали одежду, чтобы мы не мерзли, а сейчас это инструмент для самовыражения", – считает Tayanna.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене"

В 2013 году певица впервые стала мамой. Отец ее ребенка – продюсер Егор Глеб. После расставания с ним певица воспитывает сына одна.

В интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", певица призналась, что в настоящее время встречается с мужчиной, который делал ей ремонт в квартире.