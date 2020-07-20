Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает

Украинская артистка Tayanna не стесняется появляться перед своим семилетним сыном Даниэлем без одежды. Об этом певица рассказала во время онлайн-интервью Instagram-странице X-Mothers.
Комментируя свою фотосессию в обнаженном виде для мужского издания XXL, Tayanna заявила, что ее сын часто видит ее дома без одежды.
"Мы дома с сыном ходим голые. Мы спим голые, он привык видеть голое тело. Мы с кумой берем его в баню, у него нет какого-то ненормального отношения. Он уже все видел, все знает", – поделилась певица.
Она подчеркнула, что может после сна пойти обнаженной в ванную, не стесняясь присутствия сына.
"Мы пришли в этот мир голыми. В ходе эволюции придумали одежду, чтобы мы не мерзли, а сейчас это инструмент для самовыражения", – считает Tayanna.
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В онлайн-ефірі X-Mothers співачка і телеведуча Tayanna, відповідаючи на питання про свою нещодавну відверту фотосесію для чоловічого журналу зробила неочікуване зізнання, що вона з сином ходить вдома гола. * «Ми вдома з сином ходимо голі. Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Ми з кумою беремо його до бані, в нього не має якогось не нормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив. * Для нас нормально, що я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби, - зізналася співачка. * Як дитина буде себе сприймати, якщо ви будете говорити: "Не ходи голий, одягнись!". Дитина буде думати, що вона некрасива, тому їй потрібно ховати своє тіло. * В нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Ти побачив голе тіло і тобі вже огидно. * Але чому тобі має бути бридко? Раніше великі творці цього світу Мікеланджело, Рафаель малювали голі тіла. * Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження. * Чому до тіла таке відношення? Хлопчики мають бачити голе тіло до 7-8 років, щоб потім не було психологічного шоку. Якщо забороняти дитині дивитися на голих жінок, вони потім стануть збоченими. Треба з дитинства прививати секс культуру, розповідати про тіло та секс. * Я до 25 років думала, що Бог мене покарає через те, що я ходжу гола по квартирі. Боженька нас такими створив, немає чого стидитися». * Що ви думаєте стосовно цього? Коли треба починати сексуальне виховання?
Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене"
В 2013 году певица впервые стала мамой. Отец ее ребенка – продюсер Егор Глеб. После расставания с ним певица воспитывает сына одна.
В интервью передаче "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", певица призналась, что в настоящее время встречается с мужчиной, который делал ей ремонт в квартире.