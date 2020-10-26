Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2020
 
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"Я устала. Отпустите". Участница "Танцев со звездами" по собственному желанию покинула проект

Украинская актриса Дарья Петрожицкая попросила прощения у зрителей, которые голосовали за нее.

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Петрожицкая: Все люди, стоящие на этом паркете, герои. Они фигачат день и ночь
Петрожицкая: Все люди, стоящие на этом паркете, герои. Они фигачат день и ночь
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая и танцовщик Игорь Галуненко покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Петрожицкая получила наименьшее количество баллов от жюри, но благодаря голосам телезрителей не попала в зону риска, в которой оказались певица Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также фронтмен группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

"Я считаю, что ни одна из этих пар не должна покидать шоу. Если честно, я хочу спасти Сергея сегодня. Я хочу сказать спасибо, в первую очередь своему партнеру, и попросить: отпустите нас! Я реально очень устала", – заявила она.

Петрожицкая поблагодарила зрителей за поддержку и попросила прощения за то, что решила уйти.

"Все люди, стоящие на этом паркете, герои. Они фигачат день и ночь. Никто из них не заслуживает вылета... Я хочу поблагодарить зрителей за то, что за нас голосовали. Я прошу прощения у вас. И прошу отпустить нас", – сказала Петрожицкая.

Премьера шоу, участниками которого стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В девятом эфире судейское кресло также заняла телеведущая Маша Ефросинина.

Теги: Надежда Мейхер, шоу, танцы, актриса, Танцы со звездами, Дарья Петрожицкая, Сергей Танчинец, Кирилл Васюк, Игорь Галуненко
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