  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"

Ведущая шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", певица Тина Кароль назвала одну из участниц проекта своей любимой женщиной и фавориткой нового сезона.

Тина Кароль: У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Ведущая шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", певица Тина Кароль в интервью программе "Слава+", которая вышла 22 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что ее фавориткой на проекте является фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

"У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой", – рассказала певица, озвучив имя и фамилию Саниной.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Премьера шоу, участниками которого стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Тина Кароль является ведущей проекта вместе с шоуменом Юрием Горбуновым.

В декабре 2019 года Санина и Тина Кароль презентовали дуэтную песню "Вільна".