  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"

Ведущая шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", певица Тина Кароль в интервью программе "Слава+", которая вышла 22 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что ее фавориткой на проекте является фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.
"У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой", – рассказала певица, озвучив имя и фамилию Саниной.
Премьера шоу, участниками которого стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.
Тина Кароль является ведущей проекта вместе с шоуменом Юрием Горбуновым.
В декабре 2019 года Санина и Тина Кароль презентовали дуэтную песню "Вільна".