"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело

Лидер украинской группы The Hardkiss Юлия Санина засветила декольте.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина обнародовала в Instagram снимки, для которых позировала в нюдовой одежде в мужском стиле: блузе, жакете и брюках. На первом снимке видно, что под блузой у певицы нет бюстгальтера.



"Какой шикарный и сексуальный образ. Я прям не могу насмотреться", – написала evgeniya_oleynicheck.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве. Она дебютировала на сцене в трехлетнем возрасте, выступая со своими родителями-музыкантами. В 2005 году она окончила детскую музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, в 2013 году получила диплом института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По специальности Санина фольклорист.



С 2006-го по 2008 год она была солисткой группы Sister Siren. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который в том же году был переименован в The Hardkiss.