"Кобра". The Hardkiss и Monatik презентовали клип на совместную песню. Видео
Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Кобра", записанную вместе с певцом Monatik. Авторы песни – фронтвумен Юлия Санина и ее супруг, креативный продюсер коллектива Валерий Бебко. Он же является режиссером клипа. В ролике Санина появляется со множеством заплетенных кос, исполняющей песню в помещении, Monatik прогуливается по улице, где в финале они с Саниной встречаются. Вместе они поют, активно жестикулируя, на фоне диска Луны. "Премьера клипа "Кобра". Опасные связи The Hardkiss и Monatik", – прокомментировала в Instagram премьеру ролика Санина.
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