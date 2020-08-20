"Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
Финалист шоу "Голос країни 10" на телеканале "1+1" Сергей Роман на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Несе Галя воду". Он представил авторскую интерпретацию украинской народной песни. Режиссер видео – Лера Мазур. В ролике певец предстал танцующим на поле подсолнухов. В кадре также появляются девушки разных типов внешности. "Галя – древнейшее украинское имя. Галя живет в каждой из вас", – прокомментировал премьеру исполнитель. На шоу "Голос країни 10" Роман был в команде украинского певца и музыканта Monatik.
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