Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото

Лидер украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала фото в черном бюстгальтере под прозрачной блузой.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина обнародовала в Instagram снимки, для которых позировала в блузе из прозрачной ткани, засветив черный бюстгальтер.

Образ она дополнила черной облегающей мини-юбкой.

Фото представлено в двух вариантах: цветном и черно-белом.

Санина в микроблоге подтвердила свое участие в проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на 30 августа 2020 года.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве. Она дебютировала на сцене в трехлетнем возрасе, выступая со своими родителями-музыкантами. В 2005 году она окончила детскую музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, в 2013 году получила диплом института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По специальности Санина фольклорист.

С 2006-го по 2008 год она была солисткой группы Sister Siren. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который в том же году был переименован в The Hardkiss.