"С ними я чувствую, что все смогу". Санина обнародовала портреты троих мужчин

Лидер украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поздравила с днем рождения музыканта.

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss, участница "Танцев со звездами" на "1+1" Юлия Санина обнародовала в Instagram черно-белые фотопортреты: свой и троих музыкантов из ее коллектива – баритон-гитариста Валерия Бебко, барабанщика Евгения Кибелева и бас-гитариста Клима Лисюка.

"С ними я чувствую, что все смогу. С ними у нас грандиозные планы и мечты, которые сбудутся, несмотря ни на что. Сегодня мы снимаем новый клип, и я уже влюблена в эту песню. А еще сегодня у Евгения Кибелева день рождения. Значит, этот день обречен на успех!" – написала она.

Кибелеву 15 октября исполнилось 33 года.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве. Она дебютировала на сцене в трехлетнем возрасте, выступая со своими родителями-музыкантами. В 2005 году она окончила детскую музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013 году – Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По специальности Санина фольклорист.

С 2006-го по 2008 год она была солисткой группы Sister Siren. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который в том же году был переименован в The Hardkiss.