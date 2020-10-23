Кухар рассказала, почему никогда не выйдет на паркет "Танцев со звездами" в качестве участницы

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар считает, что после судейства на проекте на ней стоит определенное клеймо.

Кухар: После определенного этапа в жизни у тебя нет дороги назад Фото:ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в интервью программе "Слава+", которая вышла 22 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что не видит себя в проекте в качестве его участницы.

"После определенного этапа в жизни у тебя нет дороги назад. После судейства ты не можешь танцевать. На тебе уже определенное клеймо лежит. Я бы не стала этого делать и не советовала бы это ни [судье проекта] Владу [Яме], ни [экс-судье шоу] Диме [Monatik]", – рассказала Кухар.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис. Кухар является судьей проекта с 2017 года.