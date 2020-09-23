Кухар рассказала о проблемных отношениях с бывшими мужчинами

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар удивила фолловеров признанием о том, что до брака с коллегой Александром Стояновым у нее были другие отношения.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 22 сентября в Instagram заявила, что столкнулась с проблемами в отношениях с бывшими мужчинами, не уточнив при этом, о ком идет речь.

"Интересно узнать, только у меня существует проблема общения с бывшими?" – написала она.

"А у вас есть бывший?" – отреагировали на ее заявление подписчики.

"Да", – подтвердила Кухар.

"Вы с [мужем] Александром Стояновым так гармонично выглядите, будто рождены друг для друга. Неужели у вас могут быть бывшие?"– интересуются поклонники.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

7 июля 2020 года стало известно, что Кухар назначена исполняющей обязанности директора училища.

Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Пара официально зарегистрировала брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни.

Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Артистка не афиширует имя первого супруга.