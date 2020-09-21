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21 сентября, 2020
 
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Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар оценивала выступление телеведущей Ольги Фреймут в четвертом выпуске проекта в образе монашки. Видеозапись выступления Фреймут в паре с хореографом Ильей Падзиной обнародовано 20 сентября на YouTube-канале "Танці з зірками". "Оля, вы посетили психотерапевта, а я покаялась. 1:1", – заявила Кухар, реагируя на совет Фреймут в предыдущем эфире сходить в церковь и покаяться. Экс-участница проекта, приглашенная судья Леся Никитюк, оценивая выступление Фреймут, вручила ей ламинат с автографом после того, как та назвала ее основоположницей так называемого направления "ламинат-модерн". За исполнение контемпорари Фреймут и Падзина получили 35 баллов из 40.

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Кухар оценивала выступление Фреймут в образе монашки
Кухар оценивала выступление Фреймут в образе монашки
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

видео

Видео: Танці з зірками / YouTube
Теги: скандал, Ольга Фреймут, Леся Никитюк, Танцы со звездами, Екатерина Кухар
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