Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар оценивала выступление телеведущей Ольги Фреймут в четвертом выпуске проекта в образе монашки. Видеозапись выступления Фреймут в паре с хореографом Ильей Падзиной обнародовано 20 сентября на YouTube-канале "Танці з зірками". "Оля, вы посетили психотерапевта, а я покаялась. 1:1", – заявила Кухар, реагируя на совет Фреймут в предыдущем эфире сходить в церковь и покаяться. Экс-участница проекта, приглашенная судья Леся Никитюк, оценивая выступление Фреймут, вручила ей ламинат с автографом после того, как та назвала ее основоположницей так называемого направления "ламинат-модерн". За исполнение контемпорари Фреймут и Падзина получили 35 баллов из 40.
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