Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник заявил, что из-за репетиций продолжает терять вес

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" футболист Сергей Мельник 18 сентября в Instagram заявил, что хотел бы вернуть назад потерянные за несколько недель репетиций восемь килограммов.
"Мои восемь килограммов за пару недель проекта – как вас вернуть?" – написал он.
По словам Мельника, его репетиции начинаются в 12.00 и заканчиваются в 18.00.
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Мои -8 кг за пару недель проекта « танцы со звёздами « ... как вас вернуть ?) . . . А у меня с 9:00 тренаже * рныи * . Успеваю только размяться . С 12:00 зал танцев до 18:00. И по пробкам через весь город . Едем еще * на съе * мочную площадку . Репетируем наш номер с 19 до 21:00 и позже . Вы хоть расскажите , что там в мире происходит и Как проходит ваш день ?
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до очередного эфира.
18 августа Мельник признался, что после первой недели репетиций похудел на пять килограммов. 3 сентября в своем микроблоге он обнародовал фото травмированной ноги.