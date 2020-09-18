Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник заявил, что из-за репетиций продолжает терять вес

По словам участника "Танцев со звездами" на "1+1" футболиста Сергея Мельника, репетиции в танцевальном зале длятся около шести часов.

Мельник: Мои восемь килограммов за пару недель проекта – как вас вернуть? Фото: sergeimelnik / Instagram

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" футболист Сергей Мельник 18 сентября в Instagram заявил, что хотел бы вернуть назад потерянные за несколько недель репетиций восемь килограммов.

"Мои восемь килограммов за пару недель проекта – как вас вернуть?" – написал он.

По словам Мельника, его репетиции начинаются в 12.00 и заканчиваются в 18.00.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до очередного эфира.

18 августа Мельник признался, что после первой недели репетиций похудел на пять килограммов. 3 сентября в своем микроблоге он обнародовал фото травмированной ноги.