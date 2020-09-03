"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете

Участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Сергей Мельник травмировал ступню левой ноги.

Участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" Сергей Мельник 3 сентября на своей странице в Instagram разместил фото своих ног, одна из которых была туго перебинтована в районе ступни.

"Не без этого. Но не дождетесь", – подписал он фото, не уточнив, что именно с ним произошло.

"У ленивых ноги выглядят иначе", – поддержали Мельника фолловеры.

"Выглядит больно. В данном случае не красота требует жертв, а искусство", – отреагировали на фото подписчики.

"Хуже, чем у балерин", – заметили пользователи сети.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Кроме Мельника участниками шоу заявлены 13 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Однако из-за COVID-19 участие в премьерном показе не принимала актриса Дарья Петрожицкая. Заразившаяся коронавирусом Фреймут демонстрировала танец в паре со своим партнером дистанционно.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

18 августа Мельник признался, что после первой недели репетиций похудел на пять килограммов.