Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось

По словам участника нового сезона шоу "Танцы со звездами" Сергея Мельника, после первой недели тренировок он стал весить столько, сколько весил 10 лет назад.

Мельник: Последний раз я так весил лет 10 назад Фото: sergeimelnik / Instagram

Участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" Сергей Мельник 18 августа на своей странице в Instagram заявил, что после недели тренировок похудел на пять килограммов и теперь его вес составляет 78,6 килограмма.

Отвечая на комментарии подписчиков, Мельник подчеркнул, что его рост составляет 184 см.

"Последний раз я так весил лет 10 назад. Если хотите сбросить [вес], просто танцуйте в свое удовольствие по три-четыре часа утром и три-четыре часа вечером", – поделился он секретом похудения.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа.

Участие в проекте подтвердили 14 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.