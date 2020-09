Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"

Партнер экс-участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певицы Славы Каминской Дмитрий Дикусар заявил, что после того, как их пара покинула проект, он пересмотрел видеозапись выступления.

Хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие в новом сезоне шоу "Танцы звездами" на "1+1" в паре с солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской, 14 сентября на своей странице в Instagram заявил, что был счастлив иметь возможность выступать в проекте.

"Я получил много сочувствующих писем с сожалениями. А я счастлив, что у меня просто была возможность танцевать для вас", – написал он.

Обращаясь к своей партнерше по проекту, хореограф заявил, что посмотрел видеозапись их выступления на паркете в третьем эфире, после которого их пара выбыла из шоу.

"Я посмотрел наш танец! И ты была красотка в каждом кадре. Show must go on", – написал он.

"Дима, ты из тех самых-самых. Спасибо тебе", – поблагодарила его Каминская за поддержку словами песни из репертуара группы "НеАнгелы".

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пословам Каминской, у нее было два дня на подготовку к выступлению.

Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.