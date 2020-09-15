Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"

Партнер экс-участницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певицы Славы Каминской Дмитрий Дикусар заявил, что после того, как их пара покинула проект, он пересмотрел видеозапись выступления.

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Дикусар и Каминская покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после третьего эфира
Дикусар и Каминская покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после третьего эфира
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие в новом сезоне шоу "Танцы звездами" на "1+1" в паре с солисткой группы  "НеАнгелы" Славой Каминской, 14 сентября на своей странице в Instagram заявил, что был счастлив иметь возможность выступать в проекте. 

"Я получил много сочувствующих писем с сожалениями. А я счастлив, что у меня просто была возможность танцевать для вас", – написал он. 

Обращаясь к своей партнерше по проекту, хореограф заявил, что посмотрел видеозапись их выступления на паркете в третьем эфире, после которого их пара выбыла из шоу. 

"Я посмотрел наш танец! И ты была красотка в каждом кадре. Show must go on", – написал он. 

"Дима, ты из тех самых-самых. Спасибо тебе", – поблагодарила его Каминская за поддержку словами песни из репертуара группы "НеАнгелы". 

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей. Пословам Каминской, у нее было два дня на подготовку к выступлению. 

Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.

Теги: неАнгелы, Дмитрий Дикусар, Слава Каминская, Танцы со звездами
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