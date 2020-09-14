Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вместе с партнером по паркету Дмитрием Дикусаром покинула шоу "Танцы со звездами" на "1+1", на своей странице в Instagram обнародовала видео финального выступления.
"У нас было целых два дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь два дня, чтобы уложить мою жизнь в две минуты", – прокомментировала она танец.
Пара исполняла контемп на песню "Нас нет" бывшей жены Дикусара, певицы Ирины Билык.
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У нас было целых 2 дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь 2 дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты. Хореограф: @lenapulll
Каминская и Дикусар покинули проект по результатам голосования судей и телезрителей.
Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.
Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.