Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала в микроблоге пост, после того как покинула шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Каминская: У нас было целых два дня, чтобы создать танцевальную историю Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вместе с партнером по паркету Дмитрием Дикусаром покинула шоу "Танцы со звездами" на "1+1", на своей странице в Instagram обнародовала видео финального выступления.

"У нас было целых два дня, чтобы создать танцевальную историю. У нас было всего лишь два дня, чтобы уложить мою жизнь в две минуты", – прокомментировала она танец.

Пара исполняла контемп на песню "Нас нет" бывшей жены Дикусара, певицы Ирины Билык.

Каминская и Дикусар покинули проект по результатам голосования судей и телезрителей.

Шоу "Танцы со звездами" стартовало 30 августа.

Каминская не смогла участвовать в предыдущем сезоне проекта из-за травмы спины.