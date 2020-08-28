"Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
Украинская группа "НеАнгелы" 28 августа на своем YouTube-канале презентовала новую песню "Разорвал". "Это диалог с мамой о разрыве с мужчиной, о внутренних переживаниях, об истории любви, которая не имеет продолжения", – говорится в релизе. "Разорвал" – первая песня группы после презентации альбома "13", который вышел в октябре 2019 года.
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