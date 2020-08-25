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25 августа, 2020
 
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"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась снимком, сделанным на отдыхе.

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Каминская: А как ты провел свой День Независимости?
Каминская: А как ты провел свой День Независимости?
Фото: babaslavka / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимок, на котором запечатлена в черном купальнике, стоя в воде.

"А как ты провел свой День Независимости?" – спросила она.

"Ого, это самое красивое фото, так просто, красиво и нежно", – отметила подписчица liuda_a_.

День Независимости Украины – государственный праздник, отмечается 24 августа.

Слава 15 августа сообщала, что отдыхает в Одессе вместе с детьми Леонардом (2014) и Лаурой (2015) и бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Они развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. 

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.

Теги: неАнгелы, купальник, Слава Каминская
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