"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская назвала свиданием первую репетицию со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" на "1+1 Дмитрием Дикусаром.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Дмитрием Дикусаром.

Пара позирует в репетиционном зале перед зеркалом во время выполнения одного из танцевальных движений.

"Большинство зрителей ждет от нас танго или румбу. А мне вот кажется, рановато как-то на первом-то свидании бедра о бедра растирать", – заявила певица.

Ранее она обнародовала фото с Дикусаром, сделанное на природе, и призналась, что начинает влюбляться в танцы.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится на канале "1+1" осенью 2020 года. В проекте примут участие 14 пар.

Судьями танцевального шоу стали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Каминская будет участвовать в шоу во второй раз – в 2018 году певица уже была заявлена среди участниц шоу, но из-за травмы спины, полученной на репетиции, не смогла выйти на паркет во время первого эфира.

После отсутствия на втором эфире Каминская покинула проект вместе со своим партнером, хореографом Игорем Кузьменко.