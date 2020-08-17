"У вас же любовь в глазах. Миритесь!" Каминская из "НеАнгелов" отправилась на отдых с экс-супругом

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в сети фотографией, сделанной во время отдыха в компании бывшего супруга Эдгара Каминского и их двоих детей – Леонарда и Лауры.

Слава и Эдгар Каминские развелись летом минувшего года Фото: babaslavka / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимок, на котором запечатлена со своими детьми – пятилетним Леонардом и четрехлетней Лаурой – и их отцом, экс-супругом, известным пластическим хирургом Эдагаром Каминским в номере отеля.

Певица указала, что отдыхает вместе с семьей в отеле одесского дельфинария.

"Дельфин и русалка, они, если честно..." – подписала Каминская фото словами из песни, которую исполняет певица Наташа Королева.

"Они, если честно, прекрасно смотрятся вместе и у них красивые дети", – продолжили фразу подписчики Каминской.

"Единственная пара, которую хотелось бы воссоединить", – прокомментировали совместное фото экс-супругов фолловеры.

"Ребята, у вас же любовь в глазах. Вы – пара! Миритесь!" – отреагировали на публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дельфин и русалка , они, если честно .... Публикация от Слава Каминская (@babaslavka) 15 Авг 2020 в 10:40 PDT

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.