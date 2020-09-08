Каминская показала, как проводит утро с детьми

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась снимками, сделанными утром с ее детьми, Лаурой и Леонардом.

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в Instagram черно-белые и цветные снимки своих детей, четырехлетней Лауры и пятилетнего Леонарда. На одном из снимки также запечатлена и сама певица, лежащая в кровати с детьми.

"Мои дети наверняка привыкли, что могут подолгу не видеть маму. Но мама не привыкнет к этому ни-ког-да. Самое доброе утро за последние четыре дня", – написала она.

С отцом детей, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, певица развелась летом 2019 года, прожив в браке пять лет.

Каминская принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Она танцует в паре с Дмитрием Дикусаром.