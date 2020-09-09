Участник шоу "Танцы со звездами" Мельник показал пресс на тренировке

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Сергей Мельник обнародовал селфи, сделанное во время занятий на тренажерах.

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Сергей Мельник поделился с подписчиками в Instagram селфи, на котором запечатлен с обнаженным торсом во время утренней тренировки в зале на тренажерах.

По словам Мельника, несмотря на интенсивные репетиции в рамках проекта, он старается не пропускать занятия в тренажерном зале.

"Если нет сил на тренировку с весом, то разминкой и растяжкой заниматься приходится", – рассказал он.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. По итогам второго эфира 6 сентября шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

18 августа Мельник признался, что после первой недели репетиций похудел на пять килограммов. 3 сентября в своем микроблоге он обнародовал фото травмированной ноги.