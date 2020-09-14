  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут порекомендовала балерине Екатерине Кухар отправиться в церковь, а не критиковать участников проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

Фреймут заявила, что на "Танцах со звездами" долго терпела критику в свой адрес Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, исполнившая самбу вместе со своим партнером Ильей Падзиной в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", поскандалила с судьей, балериной Екатериной Кухар.

"Мне казалось, что самба для вашего тела как пожизненное заключение. А ваши ноги отказываются слушать команды вашего мозга. Владимира соблазнить вам удалось, но самбу – нет", – заявила Кухар.

Фреймут порекомендовала балерине Екатерине Кухар отправиться в церковь, а не критиковать участников проекта.

"Кать, только давай без обид. Я очень долго держалась – два эфира. Ну первый все было хорошо, а во втором я была для тебя, как пьяница, алкоголик. Я скажу тебе от имени всех твоих жертв. Ты здесь уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. И вместо того, чтобы в воскресенье сидеть здесь, судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась", – заявила Фреймут.

Кухар ответила, что пойдет в церковь, если Фреймут составит ей компанию, а также они пойдут к куме Кухар, психотерапевту Наталье Холоденко, которая примет их без очереди.

Перепалка с Кухар начинается с 1 часа 30 секунд.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами".

Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".