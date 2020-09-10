"Не хочется никому угождать". Фреймут отказалась от ботокса ради натуральности

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что предпочитает оставаться собой, пусть даже "уставшей, с паутинкой под глазами".

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что не намерена колоть ботокс ради того, чтобы выглядеть моложе. Об этом она написала 9 сентября в Facebook.

"Вы советуете мне поправиться, стать моложе, выспаться. Я вас слышу и задумываюсь: "А зачем?" Я так люблю быть собой – пусть уставшей, с паутинкой под глазами", – написала ведущая.

Она напомнила подписчикам, что ей уже исполнилось 38 лет.

"Да, старость легко можно отозвать ботоксом, но мне не хочется никому угождать. Предлагаю придерживаться натуральности", – заявила Фреймут.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В настоящее время Фреймут участвует в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".