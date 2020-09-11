Фреймут рассказала, можно ли красить губы и прихорашиваться на людях

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в кадре припудрила лицо и рассказала о нормах этикета.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик о том, можно ли в общественных местах, в присутствии других людей приводить себя в порядок. В кадре она припудрила лицо.

"Возвращаюсь к этикету. Можно ли прихорашиваться на людях? Нет. Расчесываться, красить губы, пудриться нужно так, чтобы никто не видел. А вам так удается?" – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Телеведущая стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1"

Премьера проекта состоялась 30 августа.