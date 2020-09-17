Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала, почему дружба между партнерами заканчивается после завершения проекта

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб заявила, что даже если пара стала победителем проекта, после его завершения отношения между ними уже нельзя назвать дружескими.

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб 17 сентября в Instagram заявила, что дружеские отношения между участниками проекта основаны на стремлении к достижению общей цели.

По словам Горб, после завершения шоу его участники прекращают общение.

"Почему дружба после проекта заканчивается? Я не один год задумывалась над этим вопросом. Даже если пара дошла до конца, даже если выиграла, после проекта сохраняются теплые отношения, но не дружба", – написала хореограф.

По версии Горб, так происходит из-за того, что дружба на проекте была основана на стремлении к общей цели.

"При отсутствии цели общение разваливается", – констатировала хореограф.

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира никто из пар не выбыл из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.