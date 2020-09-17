Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала, почему дружба между партнерами заканчивается после завершения проекта

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб 17 сентября в Instagram заявила, что дружеские отношения между участниками проекта основаны на стремлении к достижению общей цели.
По словам Горб, после завершения шоу его участники прекращают общение.
"Почему дружба после проекта заканчивается? Я не один год задумывалась над этим вопросом. Даже если пара дошла до конца, даже если выиграла, после проекта сохраняются теплые отношения, но не дружба", – написала хореограф.
По версии Горб, так происходит из-за того, что дружба на проекте была основана на стремлении к общей цели.
"При отсутствии цели общение разваливается", – констатировала хореограф.
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Почему дружба после проекта заканчивается? Часть 1. Дружба между партерами ,дружба между командой и парой или звездой... Не секрет, что подобный проект очень объединяет, команда становится родными людьми друг другу, вас объединяет общие цели, общие дело, общие эмоции . Вы узнаете друг друга достаточно близко, знакомитесь и принимаете позитивные негативные качества в короткие сроки. Вы так много этапов становления, физического истощения, эмоционального разнообразия проходити вместе ... что в обычном быту можно проходить годами, а это объединяет и учит проходить это вместе. . Я не один год задумывалась над этим вопросом. Даже если пара дошла до конца, пошла огонь и воду в прямом смысле, даже если выиграла .... После проекта сохраняется тёплые отношения, радости встреч, но не прям вот дружба. . Одна из версий это синдром "пионерлагеря" или что вас объединяет общее дело и место. Проект выходит на первостепенную жизненную важность и проходите вы по этому пути вместе.... При отсутствии цели и пути ... общение разваливаться. Отсутствуют общие точки интересов. . Вторая версия... более аналитическая . Часть 2 coming soon
Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира никто из пар не выбыл из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.