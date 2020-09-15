Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актриса Дарья Петрожицкая, заразившаяся в конце августа коронавирусом, получила отрицательный тест на COVID-19. Об этом она сообщила 15 сентября в Instagram.
"Тест отрицательный. Я здорова. Возвращаюсь в жизнь и к работе", – написала она.
По словам актрисы, до того, как заразиться коронавирусом, она не верила в его существование.
"А он есть. И очень похож на тяжелый грипп, но еще тяжелее. У меня было так, но у всех он проходит по-разному" – рассказала Петрожицкая.
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Тест отрицательный * я здорова!!! Я не верила в #covid_19 ,но весь весенний карантин строго просидела дома(кроме эфира в @goloskrainy_official ) А он есть..очень похож на тяжелый грипп ,но ещё тяжелей..у меня было так,но у всех он проходит по-разному #берегитесебя !!!это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья! * Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу * уууиииуууу * #хеппиверимач
Петрожицкая заразилась коронавирусом в конце августа. Из-за болезни она не смогла принять участие во время премьеры шоу "Танцы со звездами", которая состоялась 30 августа на "1+1".
В следующих двух эфирах актриса вместе со своим партнером Игорем Гелуненко выступала дистанционно. Описывая симптомы заболевания, актриса сообщила, что ощущала слабость и усталость.
Петрожицкая наиболее известна по сериалу "Папик".
По информации на 15 сентября, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 159 702, из которых 3264 человек умерли. Выздоровело 70 810 пациентов.