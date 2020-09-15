"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб заявила, что ее коллеги благодарны тем звездным участникам проекта, которые упоминают их во время выступлений.

По словам Горб, формат шоу не предусматривает, чтобы ведущие называли постановщиков танцев для участников проекта Фото: tanci1plus1 / Instagram

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб 15 сентября на своей странице в Instagram заявила, что ее коллеги, которые занимаются постановкой танцев для участников проекта, часто спрашивают у нее, почему в эфире не называют их имена.

"Почему не называют хореографа танцевального номера?" – достаточно часто слышу этот вопрос. О чем можно говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика. А ведь постановка – это не просто работа, ты проживаешь вместе с парой эту маленькую историю. Многие [хореографы] по сей день благодарны тем участникам, которые не забыли упомянуть ребят. Но это выбор и ощущение каждого", – написала Горб.

Она подчеркнула, что ведущие шоу не объявляют авторов постановок, так как это не предусмотрено форматом.

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.