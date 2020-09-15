"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ксения Горб 15 сентября на своей странице в Instagram заявила, что ее коллеги, которые занимаются постановкой танцев для участников проекта, часто спрашивают у нее, почему в эфире не называют их имена.
"Почему не называют хореографа танцевального номера?" – достаточно часто слышу этот вопрос. О чем можно говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика. А ведь постановка – это не просто работа, ты проживаешь вместе с парой эту маленькую историю. Многие [хореографы] по сей день благодарны тем участникам, которые не забыли упомянуть ребят. Но это выбор и ощущение каждого", – написала Горб.
Она подчеркнула, что ведущие шоу не объявляют авторов постановок, так как это не предусмотрено форматом.
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Почему не называют хореографа танцевального номера? Достаточно часто слышу этот вопрос особенно после эфира . О чем можно говорить, если даже участники часто забывают поблагодарить постановщика иногда не только публично, но и заочно. И за кулисами очень часто слышу подобные разговоры среди хореографов, как приглашенных так и штатных . Ведь постановка это не просто работа, ты отдаешь часть себя, часть своих эмоций, ищешь каждое движение, часть своих мыслей и проживаешь вместе с парой эту маленькую историю. Многие по сей день благодарны тем участникам и вспоминают их. Которые не забыли упомянуть ребят по имени даже в минутное прощальное благодарственное слово. Но это выбор и ощущение каждого . А почему этого не делает шоу? Неформат! В "Танцуют все" по формату обязательно называют хореографа постановщика танца и показывают его отдельно и в процессе репетиций . В " Танцах со звёздами " предполагается, что пара готовиться самостоятельно. И во время съёмочной репетиции хореограф тоже не находится в зале. Лично я, как главный хореограф, могу присутствовать на репетиционной съёмке, но пока редко это успеваю. Парам парам пам... P.S. В карусели хореографы , которые помогают или помогали работать парам.
Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.